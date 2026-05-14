Anticipo: “Poli Narcos”, libertad para un imputado y señalan a Alegre como organizador

En el marco de la causa “Poli Narcos”, la Justicia avanzó con nuevas medidas judiciales y resolvió otorgarle la libertad a uno de los imputados, Lucas Exequiel Martínez. El ex jefe del Departamento de Consumos Problemáticos había sido detenido junto a otros efectivos policiales investigados en el expediente.

Por otra parte, la situación judicial de otros ocho policías continúa complicada, ya que siguen detenidos mientras avanza la investigación. Además, durante la audiencia se señaló al comisario Rubén Héctor Alegre, ex jefe del Departamento de Logística de Drogas Peligrosas, como presunto organizador de toda la maniobra investigada.

La causa continúa en pleno desarrollo y se esperan nuevas resoluciones en las próximas horas, mientras la Justicia analiza las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el caso que sacude a la Policía del Chaco.