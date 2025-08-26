Índice de Corrupción: Argentina quedó 99 sobre 180 países

Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 que se realiza a nivel globa l. Los países que se acercan a 100 son los percibidos como menos corruptos mientras que los que más se alejan son percibidos como más corruptos. Se ubicó en el puesto 99 sobre 180 países , por debajo del promedio mundial.

Según el último informe presentado por Transparencia Internacional, el primero que incluye al Gobierno del presidente Javier Milei, Argentina quedó por debajo del promedio mundial que es 43 puntos, mientras que tuvo el mismo puntaje que el año anterior (cuando se midió la percepción de corrupción durante la gestión de Alberto Fernández) y retrocedió un puesto en el ranking total respecto de 2023.

Argentina registró su peor marca en 2015 (último año de la gestión de Cristina Kirchner), cuando obtuvo 32 puntos. El ranking está liderado por Dinamarca, con 90 puntos, seguido por Finlandia con 88.

Por el contrario, los países percibidos como más corruptos son Sudán del Sur (8 puntos), Somalía (9) y Venezuela (10), mientras que de 32 países en Latinoamérica, Argentina está en el puesto 18. Se destacan los resultados de Uruguay (76 puntos) y Canadá (75) que son los mejores del continente.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción que perciben los expertos y los ejecutivos de empresas sobre el sector público. Es un índice que combina al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por varias instituciones importantes.