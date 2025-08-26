La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde la asunción de Milei

La confianza en el gobierno alcanza su valor más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei, concluyó el informe publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Según la medición, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto de 2025 se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mes anterior, y del 16,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores, señala que este descenso interrumpe la estabilidad observada en los cuatro meses previos y marca un nuevo piso en la percepción ciudadana sobre la gestión actual.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que se mide en una escala de 0 a 5 desde noviembre de 2001, permite comparar la confianza en el gobierno a lo largo de distintas administraciones.

Según la Universidad Torcuato Di Tella, el valor de agosto de 2025 es «16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,85)».

La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei se sitúa en 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio registrado en el mismo período de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).

Asimismo, el informe detalla que la caída de la confianza se reflejó en todos los componentes del índice.

En ese sentido, la «Honestidad de los funcionarios» descendió a 2,54 puntos (-9,9%), la «Capacidad para resolver los problemas del país» a 2,46 puntos (-14,6%), la «Eficiencia en la administración del gasto público» a 2,10 puntos (-13,2%), la «Evaluación general del gobierno» a 1,78 puntos (-12,8%) y la «Preocupación por el interés general» a 1,73 puntos (-18,2%).

En ese marco, la Universidad Torcuato Di Tella subraya que tanto el nivel del ICG como la magnitud de la caída mensual «tienen precedentes durante el actual gobierno: en septiembre del año pasado los respectivos valores fueron de 2,16 (levemente por encima del actual 2,12) y -14,8% (una caída algo mayor que la de 13,6% del último mes)».

Hay que considerar que agosto fue un mes sensible para el Gobierno por las derrotas en el Congreso, especialmente por la volatilidad en los mercados con tasas intradiarias que llegaron a superar el 100 por ciento. Sin embargo, la encuesta fue realizada en las primeras dos semanas del mes, por lo tanto no llegó a registrar si hubo una variación en la percepción vinculada al escándalo que estalló recientemente por un audio de un funcionario que hablaba de un presunto circuito de coimas en el seno del poder político. El trabajo tampoco llegó a valorar la derrota del oficialismo de la semana en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró revertir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.