Resistencia: demoraron a dos jóvenes que circulaban con un rifle en la zona sur

Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron demorados este miércoles al mediodía en la zona sur de Resistencia, luego de ser sorprendidos manipulando un rifle de aire comprimido en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Patrulla Preventiva cerca de las 12:30, en la intersección de avenida Arturo Frondizi y avenida Nicaragua, a la altura del canal. Según informaron fuentes policiales, los sujetos se encontraban generando desorden y alterando la tranquilidad del lugar.

Durante la intervención, los agentes secuestraron un rifle de aire comprimido con mira telescópica, identificado como Gamo Black Bull IGT Match calibre 5.5, el cual —indicaron— posee una capacidad de daño considerable y puede generar preocupación entre los vecinos.

Al ser consultados, los jóvenes no pudieron presentar documentación que acreditara la propiedad o procedencia del arma, por lo que fueron trasladados a la comisaría correspondiente.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por “Supuesta Infracción al Código de Faltas”, conforme a la Ley 850-J.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de intervenciones buscan prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad pública y llevar tranquilidad a los vecinos.