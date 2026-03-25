Atraparon a «Gaucho»: llevaba dos años escondido en un campo y estaba acusado por supuesto abuso sexual

La intervención policial se inició tras un pedido de colaboración de la Policía Federal Argentina, que informó sobre la situación del individuo, intensamente buscado en el marco de una causa tramitada ante la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia por los delitos de «Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal y Abuso Sexual Simple Reiterado en Concurso Real».

Tras realizar tareas de inteligencia y rastrillaje, los efectivos lograron ubicar a «Gaucho» en la zona de Legua 200, un paraje rural situado a unos 25 kilómetros de la planta urbana de Laguna Limpia. El hombre era buscado desde el año 2024 y, según fuentes policiales, logró permanecer oculto en el campo durante casi dos años, aprovechando la geografía agreste y la escasa presencia de controles en la zona.

Durante ese tiempo, habría recibido ayuda de conocidos para subsistir, lo que le permitió evadir a las fuerzas de seguridad pese a los operativos desplegados en distintos puntos de la provincia. Finalmente, la investigación y el seguimiento discreto dieron resultado, permitiendo su captura sin incidentes.

«Gaucho», cometió un grave delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterado y se las ingenió para evadir a la justicia.

El detenido fue trasladado para el correspondiente examen médico y actualmente permanece alojado en la unidad policial, a la espera del arribo de personal de la Policía Federal, que se hará cargo de su traslado y de las actuaciones judiciales pertinentes.