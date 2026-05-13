Falleció la ciclista que fue atropellada por un camión en el barrio Don Santiago

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Falleció la ciclista que fue atropellada por un camión este martes en el barrio Don Santiago, en Resistencia. La mujer fue hospitalizada de urgencia y se encontraba con asistencia mecánica respiratoria, hasta que perdió la vida.

«Entró shockeada, pasó a quirófano, en UTI, pero no salió del paro», expresaron desde el Hospital Perrando a Diario Chaco, confirmando el fallecimiento de Daiana Antonella Aquino, de 20 años.

Según fuentes policiales, la joven manejaba una bicicleta hasta que, en la intersección de las calles Puerto Velaz y Margaritas, fue atropellada por un camión volcador, conducido por un hombre de 44.

Tras el accidente, debió ser llevada de urgencia al hospital Perrando en ambulancia. En el centro de salud, la doctora Esquivel informó que la mujer sufrió «politraumatismos graves, fractura de pelvis, fractura expuesta de pierna izquierda, herida en región del pubis, con midriasis bilateral» y que se encuentra con «asistencia médica respiratoria». Lamentablemente, perdió la vida.

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