Apartaron al director de la escuela donde iba la alumna que se quitó la vida

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este miércoles en la Escuela de Educación Técnica N°16 Primero de Mayo donde se concentraron familiares de la joven que se quitó la vida. En ese contexto, los familiares de la víctima llegaron hasta la institución e increparon a las autoridades por la falta de respuestas que desencadenó en el trágico final.

En ese sentido, el director, Jorge López se retiró del establecimiento en medio de airados reclamos de los allegados de la víctima y en un momento fue agredido.

Ante esa situación, el supervisor de escuelas técnicas y de formación profesional del Ministerio de Educación, Alejandro Alegre tomó contacto con los familiares apostados en el lugar y confirmó que tanto el director como la asesora pedagógica fueron separados del cargo.

Me estoy llevando carpetas, biblioratos, toda la documentación de todo el año pasado. De todos los alumnos involucrados. Procedí a sacar toda la documentación, se llevó todo lo necesario y se le puso en conocimiento al director y a la asesora pedagógica que están separados del cargo y que a partir de este momento no están más en la escuela», resaltó.

Tras las declaraciones de Alegre, los familiares continuaron con su reclamo y pidieron que también el vicedirector de la institución sea separado de sus funciones, suspensión de clases o que los chicos que fueron partícipes del acoso sean apartados.

«El equipo interdisciplinario que está actuando, que son 12 profesionales, son los que están encargados de ese tema de los alumnos. No es mi función el tema de los alumnos. Me voy a constituir en el Ministerio de Educación para ver qué se va a hacer con los alumnos», agregó el Supervisor de escuelas técnicas y de formación profesional.