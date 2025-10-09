Resistencia: cayó un hombre con casi medio kilo de cocaína y más de 4,5 millones de pesos en Villa Facundo

Un importante operativo antidrogas se realizó el martes por la tarde en el barrio Villa Facundo de Resistencia, donde agentes de la División Microtráfico Metropolitana ejecutaron dos allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de casi medio kilo de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y la detención de un hombre de 43 años.

El procedimiento, desarrollado entre las 18:30 y las 21:15 del martes 7 de octubre, fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, y solicitado por la Fiscalía Antidrogas N°1, conducida por la dra. Ana Mariángeles Benítez.

En el primer domicilio, ubicado en República Dominicana al 40, los efectivos incautaron 15,3 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína, seis recortes de polietileno y una suma de $4.563.300 en efectivo.

En el segundo inmueble, situado en República Dominicana al 70, se secuestraron 472,4 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana, $46.900, una balanza de precisión, una tijera, y un teléfono celular Samsung.

Como resultado del operativo, fue aprehendido Mauro Raúl Ayala (43), sindicado como responsable de la venta y recaudación de dinero producto del tráfico de drogas.

Las actuaciones fueron supervisadas por el comisario inspector Pablo José Zanier, director general de Consumos Problemáticos, y el comisario principal Darío Luis Caballero, jefe del Departamento Antinarcóticos Metropolitana.

El operativo estuvo a cargo del comisario Walter Alejandro Kees, jefe de la División Microtráfico Metropolitana, quien destacó el trabajo de investigación que permitió desarticular este punto de venta de estupefacientes.