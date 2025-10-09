Operativo en Colonia Ensanche Norte: Recuperan una moto robada y hallan un desarmadero clandestino

Efectivos del Departamento 911 secuestraron varias motocicletas y partes de rodados, entre ellas una Corven 110cc sustraída horas antes en el centro de Sáenz Peña. El procedimiento estuvo a cargo del jede del Departamento 911, comisario Ramón Zarza

El operativo policial se llevó a cabo este miércoles por la tarde en Colonia Ensanche Norte, donde efectivos del Departamento 911 lograron recuperar una motocicleta robada y secuestrar otros rodados, algunos de ellos desarmados y con pedido de secuestro activo.

La investigación

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada de una mujer quien informó la sustracción de su motocicleta Corven 110cc que se hallaba estacionada frente al Registro Civil, en calle 15 entre 16 y 18 del centro de Sáenz Peña, alrededor de las 10:30.

A partir de la intervención del personal de la División Patrulla Preventiva y del Centro de Monitoreo (C.O.M.), los agentes analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observó a dos hombres y una mujer cometiendo el ilícito y utilizando una motocicleta de apoyo.

Mediante tareas de seguimiento y averiguaciones, se estableció la identidad de la mujer involucrada, quien habría realizado trámites en el edificio del Registro Civil el mismo día del hecho. Con esa información, los uniformados se dirigieron al Lote 86 de Colonia Ensanche Norte, donde observaron a varios hombres que, al notar la presencia policial, huyeron hacia una zona de monte llevando partes de motocicletas.

Ante la situación, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 213 del Código Procesal Penal del Chaco (allanamiento sin orden judicial en casos de urgencia), el personal policial ingresó al predio, logrando el secuestro preventivo de varias motocicletas y partes de rodados.

Entre los elementos incautados se encuentran: una motocicleta Appia 150cc, utilizada para cometer el hecho, otra motocicleta 150cc, marca a determinar, otra Honda Wave 110cc, además de una Corven 110cc desarmada, con pedido de secuestro activo.

También se procedió al secuestro de numerosas piezas y componentes de otros rodados. Además, la motocicleta denunciada como robada fue hallada oculta entre la vegetación del mismo predio.