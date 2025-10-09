Resistencia: detuvieron a una mujer con más de 270 dosis de cocaína en el barrio Luchemos Juntos

Efectivos de la División Operaciones Metropolitana, dependiente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Chaco, realizaron este miércoles por la tarde un allanamiento en el pasaje Fray Luis Beltrán, en el barrio Luchemos Juntos de Resistencia, que culminó con el secuestro de cocaína y dinero en efectivo, y la detención de una mujer de 29 años.

El procedimiento se desarrolló entre las 15:00 y las 17:45, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, y de la Fiscalía N°2, conducida por la dra. Ana Mariángeles Benítez.

Durante el operativo, supervisado por el comisario César Alegre, los agentes secuestraron 274 envoltorios de polietileno negro tipo “bochitas” con un peso total de 40,2 gramos de cocaína, además de un teléfono celular Motorola Moto 13, $309.500 en efectivo, dos tijeras y recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Como resultado, fue aprehendida Daiana Jaqueline Ramírez (29), señalada como la principal investigada en la causa. La mujer fue notificada de su situación legal y trasladada a la dependencia policial a disposición de la justicia.