Rescataron a un mono que sufrió una descarga eléctrica

183607w850h478c.jpg

Efectivos de la Comisaría 13°, junto a la Policía Rural, asistieron al rescate de una mona carayá que sufrió una fuerte descarga eléctrica, en el barrio Parque Autódromo, en Resistencia.

Los policías recibieron el aviso por parte de un vecino de la zona, que encontró al animal en mal estado, tendido en el suelo y con movilidad reducida.

Tras verificar el estado del ejemplar, los agentes dieron paso a la intervención de la Fundación Sangre Azul, la cual se especializa en rescate y atención a la fauna salvaje.

Finalmente, los especialistas solicitaron colaboración para el traslado del animal al Departamento de Canes, de la Policía del Chaco, donde quedará internado, recibiendo atención veterinaria, hasta su posterior liberación en hábitat natural.

