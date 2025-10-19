Israel atacó el sur de Gaza y peligra el acuerdo de paz

183604w850h478c.jpg

Peligra el acuerdo de paz en Medio Oriente: la fuerza aérea de Israel atacó el sur de la franja de Gaza, luego de haber denunciado que supuestos milicianos de Hamas irrumpieron y atacaron a militares israelíes apostados en esa zona.

De momento, no trascendió el número de heridos o muertos. Además, corre riesgo de cese de hostilidades pactado el pasado 10 de octubre.

Según la información difundida por Israel, ellos tenían el control del 30% de la Franja de Gaza cuando comenzaron los ataques de Hamas y demás grupos terroristas contra su ejército, cuando este empezaba a retirarse. Denunciaron ataques de morteros y otros avances del conflicto armado.

Por su parte, los altos mandos de Hamas negaron haber estado al frente de estos ataques y culparon a Israel de estar detrás del financiamiento a los otros grupos que arremetieron contra el ejército que iba de salida. En esa línea, sostuvieron que fueron los mismos que se encontraban detrás de los saqueos contra civiles.

Inclusive, el brazo armado palestino asegura haber tomado medidas de represalias contra aquellos otros grupos, un día después de haberse pactado el cese de hostilidades, en pos de preservar la paz con Israel; sin embargo, no lograron contener a todos los milicianos, que parecen haber desatado nuevamente los bombardeos.

