Mayoristas lanzan el Black Week Nacional con descuentos de hasta el 40%

183614w790h444c.webp

En un contexto de caída del consumo y de fuerte desaceleración en las ventas mayoristas, el sector se prepara para una nueva edición del Black Week Nacional, una iniciativa que busca dinamizar la actividad con importantes descuentos y beneficios .

Organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la propuesta se desarrollará del 17 al 23 de noviembre en todo el país, tanto en locales físicos como en tiendas online adheridas . Durante esa semana, se ofrecerán rebajas de hasta el 40% en productos de distintos rubros, con el objetivo de generar un impacto positivo en toda la cadena de valor: desde los fabricantes y distribuidores hasta los comercios de cercanía y los consumidores finales.

Según datos privados, las ventas mayoristas acumulan una caída del 5,4% en el primer semestre del año , motivo por el cual el sector espera que esta acción funcione como un incentivo para revertir la tendencia. «Es un esfuerzo conjunto entre las industrias, los mayoristas y los comercios minoristas para reactivar la economía y llevar alivio a los bolsillos», señalaron desde CADAM.

Inspirado en los tradicionales eventos de descuentos masivos, el Black Week Mayorista busca «pasar las cuentas del rojo al negro», fortaleciendo la rentabilidad del comercio tradicional. Desde la cámara destacaron además el rol del autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante como actores centrales en el abastecimiento diario de las familias argentinas.

Por otro lado, representantes del sector remarcaron la necesidad de impulsar una reforma fiscal y laboral que permita aliviar la carga impositiva sobre las pymes y los comercios de proximidad, con el fin de facilitar la contratación de personal y evitar el traslado de costos a los precios finales.

Más Noticias

432787w250h188c.jpg

Detuvieron a dos hombres con más de un millón de pesos en una investigación por abigeato

174649w850h567c.jpg

¿Por qué se celebra este domingo el Día de la Madre?

WhatsApp Image 2025-10-18 at 15.00.02

La lista 503 llevó sus propuestas a Los Frentones: “este 26 de octubre, debemos ir a votar para que otros no decidan por nosotros”

Te pueden interesar

183607w850h478c.jpg

Rescataron a un mono que sufrió una descarga eléctrica

183614w790h444c.webp

Mayoristas lanzan el Black Week Nacional con descuentos de hasta el 40%

183601w850h585c.jpg

Entregaron un vehículo para fortalecer la producción apícola en El Impenetrable

images (1)

Buenas condiciones meteorológicas para festejar el Día de la Madre

432749w790h488c.jpg

Legislativas: las primeras 900 urnas partieron hacia las escuelas