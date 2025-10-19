Mayoristas lanzan el Black Week Nacional con descuentos de hasta el 40%

En un contexto de caída del consumo y de fuerte desaceleración en las ventas mayoristas, el sector se prepara para una nueva edición del Black Week Nacional, una iniciativa que busca dinamizar la actividad con importantes descuentos y beneficios .

Organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la propuesta se desarrollará del 17 al 23 de noviembre en todo el país, tanto en locales físicos como en tiendas online adheridas . Durante esa semana, se ofrecerán rebajas de hasta el 40% en productos de distintos rubros, con el objetivo de generar un impacto positivo en toda la cadena de valor: desde los fabricantes y distribuidores hasta los comercios de cercanía y los consumidores finales.

Según datos privados, las ventas mayoristas acumulan una caída del 5,4% en el primer semestre del año , motivo por el cual el sector espera que esta acción funcione como un incentivo para revertir la tendencia. «Es un esfuerzo conjunto entre las industrias, los mayoristas y los comercios minoristas para reactivar la economía y llevar alivio a los bolsillos», señalaron desde CADAM.

Inspirado en los tradicionales eventos de descuentos masivos, el Black Week Mayorista busca «pasar las cuentas del rojo al negro», fortaleciendo la rentabilidad del comercio tradicional. Desde la cámara destacaron además el rol del autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante como actores centrales en el abastecimiento diario de las familias argentinas.

Por otro lado, representantes del sector remarcaron la necesidad de impulsar una reforma fiscal y laboral que permita aliviar la carga impositiva sobre las pymes y los comercios de proximidad, con el fin de facilitar la contratación de personal y evitar el traslado de costos a los precios finales.