Rescatan un yacaré overo en plena vía pública de Resistencia

Un ejemplar juvenil de yacaré overo fue rescatado en la noche del 2 de marzo en la ciudad de Resistencia, tras ser hallado en una transitada intersección urbana.

El operativo se inició alrededor de las 21 horas, cuando vecinos alertaron sobre la presencia del animal en la zona de avenidas Marconi y Hernandarias. Ante la situación, intervino personal de la División Preventiva a bordo del móvil policial N-172, que procedió a resguardar el área para evitar riesgos tanto para el reptil como para peatones y conductores.

Debido a las características del ejemplar —un juvenil de aproximadamente un metro de longitud— se solicitó la presencia del sargento Germán Ofelio Daniel Franco, especialista en ofidiología, quien llevó adelante la captura y el resguardo del animal siguiendo los protocolos establecidos para fauna silvestre.

Tras su aseguramiento, el yacaré fue trasladado a un Centro de Rescate, donde será sometido a una evaluación sanitaria. Posteriormente, se coordinará su liberación controlada en una reserva natural, en el marco de las acciones de preservación de especies autóctonas.

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención y recordaron a la comunidad la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, evitando cualquier intento de manipulación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas y del propio ejemplar.