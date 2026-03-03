Fontana avanza con obras de enripiado en el barrio Malvinas Argentinas

La Municipalidad de Fontana continúa ejecutando obras de infraestructura urbana con recursos propios. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en el barrio Malvinas Argentinas, sobre el Pasaje Marcelo T. de Alvear, entre calles 5 y 6.

La intervención forma parte del plan de enripiado que impulsa la gestión del intendente Fernando Cuadra, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

Detalles de la obra

Extensión: 80 metros lineales.

Material utilizado: 40 toneladas de ripio.

Tramo intervenido: Pasaje Marcelo T. de Alvear (entre calles 5 y 6).

Desde el municipio destacaron que los trabajos se ejecutan con fondos propios, administrando los recursos locales para garantizar mejoras sostenidas en los barrios.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones buscan brindar mayor seguridad vial, facilitar el tránsito cotidiano de vecinos y fortalecer la infraestructura urbana en sectores que históricamente demandan mejoras.