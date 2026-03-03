Guillermo Soria llamó al respeto político y ratificó el rumbo de gestión en Puerto Vilelas

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el presidente del cuerpo, Guillermo Soria, destaco el discurso del intendente Marcelo González, en el que convocó al respeto en la vida política, defendió el rol del Estado y trazó los principales ejes de gestión para los próximos años en Puerto Vilelas.

“Aprendamos a respetarnos en la vida. El otro puede pensar distinto, pero probablemente busque los mismos objetivos”, expresó Soria ante medios presentes, en el que remarcó la importancia del diálogo democrático aun en las diferencias ideológicas.

Balance de gestión y obras

El titular del Concejo destacó las transformaciones impulsadas desde 2007, con énfasis en infraestructura social básica, pavimentación —más de 150 cuadras ejecutadas—, viviendas, espacios culturales y deportivos, y el fortalecimiento institucional de la localidad.

Soria subrayó que Puerto Vilelas logró recuperar “energía y autoestima” tras años de crisis vinculadas a la pérdida de empleo industrial. En ese sentido, reivindicó la inversión pública como herramienta de desarrollo y defendió la obra pública como motor multiplicador de la economía local.

Defensa del empleo y la producción

Por otro lado, manifestó su postura frente al contexto económico nacional. Señaló su desacuerdo con políticas de apertura indiscriminada de importaciones y reafirmó su apoyo a las pymes, al trabajo argentino y a la educación pública gratuita y de calidad.

“Creo en la producción, en el empleo, en el trabajo y en la educación pública”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre la caída del consumo y el impacto del ajuste en los sectores populares.

Servicios públicos y demandas estructurales

Soria reconoció deudas pendientes en materia de servicios esenciales, especialmente en agua potable y energía eléctrica. “No concibo que viviendo frente al río Paraná haya vecinos sin agua potable”, afirmó, y adelantó gestiones ante el Gobierno provincial para ampliar inversiones en infraestructura básica.

También planteó la necesidad de fortalecer el hospital local con atención las 24 horas, equipamiento adecuado y recursos humanos suficientes, para evitar traslados a otras ciudades ante emergencias.

Seguridad y tecnología

En materia de seguridad, destacó la creación del Centro de Monitoreo Municipal, con más de 200 cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, incluidas escuelas. Según indicó, la incorporación de tecnología permitió reducir índices delictivos y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

Regularización dominial y urbanización

Entre los proyectos estratégicos, el presidente del Concejo mencionó la regularización de tierras y la urbanización de asentamientos, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica a las familias y acceso a servicios básicos. En ese marco, anticipó gestiones legislativas para avanzar en la incorporación de sectores como Forestación Sur al ejido municipal.

Desarrollo portuario y segundo puente

Finalmente, Soria destaco el planteo del intendente en un horizonte estratégico la consolidación de un puerto municipal con calado propio, que permita posicionar a Puerto Vilelas en la hidrovía y potenciar el transporte de cargas en la provincia. También insistió en la necesidad de avanzar con el segundo puente Chaco–Corrientes para descomprimir el tránsito y fortalecer el desarrollo regional.

“Tenemos que permitirnos soñar y seguir trabajando con la misma energía”, concluyó, reafirmando su compromiso con el desarrollo local y el fortalecimiento democrático.

De esta manera, Guillermo Soria destaco alocución del intendente en la inauguración de un nuevo período de sesiones, con un mensaje centrado en el respeto institucional, la defensa del Estado como herramienta de transformación y la proyección estratégica de Puerto Vilelas.