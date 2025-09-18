Barranqueras: empleados municipales denuncian atraso en el pago de sueldos y refrigerio

Trabajadores jornalizados, contratados y del Programa de Ayuda Municipal (PAM) de la Municipalidad de Barranqueras continúan sin percibir el sueldo correspondiente al mes de agosto ni el refrigerio del mes pasado, situación que genera creciente malestar y preocupación.

Según relataron empleados del municipio portuario, esperaban cobrar el miércoles 17 de septiembre, pero el pago no se concretó. A esta hora, no existe ninguna comunicación oficial que informe cuándo se regularizarán los haberes.

La Municipalidad atraviesa una crítica situación económica, lo que también impacta en el pago a proveedores. A esto se suma que, en los últimos días, la institución se encuentra sin conducción clara, sin que ningún funcionario haya ofrecido explicaciones sobre la demora.

Mientras tanto, los trabajadores afectados advirtieron que la falta de ingresos complica su economía familiar y reclamaron una pronta resolución. “Necesitamos una respuesta inmediata y certezas sobre la fecha de pago”, expresaron.

Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron ningún comunicado oficial sobre la fecha en que se abonarán los sueldos y el refrigerio adeudados.