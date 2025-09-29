Regatas venció a Atenas con defensa en el final

Regatas aprobó en su primera presentación de la temporada en Corrientes. Fue local en cancha de San Martín y se mostró con reacción y entero para vencer en el final a Atenas de Córdoba por 85-69 y establecer el 2-0 en este nuevo comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Y fue un partido de adaptación, como se esperaba. El local mostrando su repertorio ante su público por primera vez (venía de vencer a La Unión por 91-85 en Formosa) y Atenas con chispazos de reacción para recomponer su imagen tras la derrota clara ante San Martín (el viernes, por 76-49).

Iván Gramajo fue el gran artífice de esta reacción final, con 19 puntos (9 en el cuarto final), con 4 de 6 en triples y 4 asistencias, secundado por los trabajos ofensivos de Sebastián Lugo con 12 puntos (también 4-6 de tres) y Luis Santos con 11 puntos y 6 rebotes.

En la visita, Ramiro Ledesma fue el máximo anotador con 15 puntos (3-5 en triples), junto a Santiago Ferreyra con 12 puntos y Nicolás Zurschmitten, autor de otros 11 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

En los primeros minutos del juego, Atenas se encontró mejor parado en defensa y sacó distancias: 3-9 en 3. Sanders y Loving, destacados en ofensiva del juego cordobés. Regatas tuvo paciencia, goleo repartido y la reacción partió de un pasaje parcial de 8-1 (11-10, 4 del final). Trabajó las ofensivas y con la circulación de la bola tuvo resultados en el aro rival.

Pero Atenas volvió a ser efectivo y complicó a Regatas cuando intentaba las ofensivas largas. Cerró mejor la visita este primer cuarto, con un parcial de 19-22. Fueron clave los triples de Chiarini y Lugo (dos cada uno), que volvieron a poner a Regatas en partido en varios pasajes. Primero Atenas, con un inicio claro en este 2C, repitió movimientos y sacó distancias en dos ocasiones, pero el local remontó el 25-30 (con 5) y puso el score equilibrado 32-32 con 3 por jugar.

Antes del descanso largo, el cierre parejo acaparó al juego de ambos y Atenas se llevó el score por mínimas distancias: 40-42.

Atenas comenzó el 3C con un parcial de 2-8. El juego interno le daba réditos en sus ofensivas y eso provocó desajustes en Regatas, que corrió de atrás en este segmento, pero llegó a equilibrar juego y marcador: 50-50 en 5. A partir de ese momento, Regatas comenzó a gravitar y se hizo fuerte en defensa (62-60 se llevó el primer parcial).

Fue en el cuarto final cuando comenzó a marcar distancias. Primero logró estirar su ventaja a 8 puntos (la primera vez que tenía ese protagonismo en la noche) y a base de triples, mantuvo esa ventaja de puntos en un pasaje largo. Fueron los minutos de Gramajo, que marcó 9 puntos en este cuarto final se erigió en lo más destacado, junto a la defensa que logró apagar al rival.

Ahora Regatas saldrá de gira por Buenos Aires. Enfrentará a Obras Basket el jueves 2 de octubre (20:35) y luego visitará a Peñarol de Mar del Plata el sábado 4 (11:30), ambos televisados. Su próximo juego en Corrientes será recién el martes 21 de octubre, cuando reciba a Unión de Santa Fe.