Liga Federal: Hindú bajó al líder y continúa en el podio del NEA

El «Bólido Verde» venció como local a San Lorenzo de Monte Caseros por 65 a 54. En el elenco ganador, su máximo anotador fue Juan Delón con 18 puntos.Con este resultado, los dirigidos por Luis Cequeira alcanzan los 17 puntos y se ubican terceros en la región; San Lorenzo y Mitre los líderes con 18 unidades.

Por una nueva fecha de la Liga Federal, por la zona NEA, Hindú Club venció como local al líder San Lorenzo de Monte Caseros por un ajustado 65 a 64. En la próxima fecha, el 30, el elenco de Resistencia visita a Don Bosco; mientras que el equipo de Monte Casros visita a Club Córdoba, el 27.

HINDÚ – SAN LORENZO

De arranque el partido comenzó con intensos y efectivos en ataque, teniendo los locales en Juan Delón y Lucas Coronel lo más activos en ataque, ante un elenco de Monte Caseros que tuvo en Juan Frigerio y Agustín Samaniego lo mejor y más efectivo en ataque (5 – 12). Sin embargo, los minutos fueron pasando y San Lorenzo se fue acomodando en el juego, corriendo bien la cancha y no perdonando, plasmando una ventaja de 6 – 14. Y los primeros diez se fueron cerrando e Hindú mejoró bastante con el buen ingreso de Santiago Masdeu y Santiago Barreto más que nada, aunque siempre la ventaja fue para San Lorenzo por 15 – 18.

En el segundo cuarto, el que arrancó mejor fue la visita, gracias al perímetro de Juan Frigerio y Tiago Cutrona que le permitieron al equipo tomar rápidamente una importante ventaja (19 – 26).Y el segundo parcial se fue cerrando y la ventaja fue mínima apara San Lorenzo, dentro de un juego cerrado y que tuvo mejoras importantes en los locales más que nada, con Juan Delón y Facundo De Jesús.

En el tercer cuarto las acciones siempre se mostraron intensas y parejas, donde los locales encontraron a Juan Dellón y todo su despliegue en ataque, permitiéndole al equipo siempre mantener una mínima ventaja, ante un combinado de Monte Caseros que tuvo en sus individualidades como las de Tiago Cutrona y Gonzalo Geréz lo mejor en ataque y que le permitió estar en juego (42 – 41).El periodo fue trascurriendo y las cosas nunca cambiaron de sintonía, es decir que Hindú siempre tuvo algunas respuestas en sus principales vías de gol, en esa portunidad Santiago Barreto y Facundo De Jesús que le permitió estar con una pequeña ventaja a favor de 50 a 49, sobre un San Lorenzo que puso a Maximiliano Bottaro al frente y eso lo mantuvo en juego y muy cerca.

En el último cuarto, el que arrancó mejor fue Hindú, aprovechando en los aportes de Marcos Mijaluk y Santiago Masdeu para darle una pequeña y rápida ventaja de 57 – 53. Y con el correr de los minutos las cosas siempre fueron parejas, aunque Hindú siempre tuvo una reacción o respuesta, en los últimos minutos, con Santiago Barreto y Facundo De Jesús, para dejar score 65 – 61 y mucha confianza de cara al final del partido. Y el partido fue llegando al final, donde con score 65 – 62 a favor de Hindú, el equipo de Sa Lorenzo toma la ofensiva y lanza desde la línea de tres punto, el mismo no0 toca aro y Maximiliano Bottaro toma el balón y convierte un doble, dejando score 65 – 64 y la chicharra final por encima,generando algunas dudas si el doble valía o si fue foul también además de convertir. Lo cierto y real es que llegó el final y la victoria fue para Hindú, como local, sobre San Lorenzo de Monte Caseros, por 65 a 64.

SÍNTESIS

HINDÚ (65): Santiago Barreto 10, Matías Rosales 5, Marcos Mijaluk 4, Álvaro Ghidini 0, Lucas Coronel 7, Juan Delón 18, Santiago Masdeu 7, Facundo De Jesús 14. DT: Luis Cequeira.

SAN LORENZO (64): Leonardo Solís 6, Gonzalo Gerez 5, Juan Frigerio 15, Benjamín López 15, Agustín Samaniego 9 (FI); Tiago Cutrona 7, Maximiliano Bottaro 4, Héctor Fochesatto 3. DT: Javier Adrián Skiarski.