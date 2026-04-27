La Leonesa será sede del Torneo Regional de Maxi Básquet

La localidad de La Leonesa se prepara para recibir el 6° Torneo Regional de Maxi Básquet, un evento que convocará a equipos de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, consolidándose como una de las competencias más importantes de la disciplina en el norte del país.

El certamen se desarrollará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, y contará con la participación de delegaciones de toda la región, en tres jornadas que combinarán deporte, competencia y encuentro entre atletas.

Uno de los aspectos destacados del torneo es que otorgará una plaza para el Mundial de la categoría, que se disputará en Mar del Plata, lo que eleva el nivel y la relevancia del evento, posicionando a La Leonesa en el calendario nacional del maxi básquet.

La organización es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio de La Leonesa y la diputada provincial Lela Insaurralde, en una articulación que busca fortalecer el desarrollo del deporte regional y generar nuevas oportunidades para los deportistas.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, que no solo promueven la actividad física, sino que también impulsan el turismo y la integración entre comunidades.

De esta manera, La Leonesa se convertirá durante tres días en el epicentro del básquet regional, con una propuesta abierta a toda la comunidad y pensada para disfrutar del deporte en un ambiente de competencia y camaradería.