El próximo miércoles se inaugurará la temporada de playa de 7 meses

La Municipalidad de Corrientes anunció que desde el miércoles 1 de octubre quedarán oficialmente habilitadas todas las playas públicas de la ciudad hasta abril, en el marco de una nueva edición del programa «El verano más largo del país». Con esta apertura, los cinco balnearios municipales Arazaty I y II, Molina Punta, Islas Malvinas I y II contarán con todos los servicios en funcionamiento de manera ininterrumpida.

El secretario de Turismo y Deportes, Juan Esteban Braillard Poccard, señaló: «Desde el 1 de octubre vamos a estar con las cinco playas públicas trabajando a full con todos los servicios».

Al respecto, precisó que los balnearios estarán abiertos de 8 a 20 con cobertura de guardavidas, personal de Guardia Urbana y acompañamiento de la Policía de Corrientes; además de tareas permanentes de limpieza, baños habilitados y otros servicios.

En Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecerán abiertos hasta las 2:30 de la madrugada. «En la costanera tenemos varios restaurantes y bares que funcionan en horario nocturno, y tenemos que darle ese servicio también al vecino y al turista que nos visite», remarcó el funcionario.

La ciudad ofrecerá por tercer año consecutivo el espacio amigable para mascotas en la playa Malvinas II. «Esta es la tercera temporada que vamos a estar con la playa Pet Friendly, donde el vecino o el turista pueden bajar con su mascota. Lo que pedimos siempre es que cada uno se haga cargo de los desechos y respete al otro que está disfrutando del balneario», sostuvo Braillard Poccard.

En cuanto a la seguridad en el agua, subrayó: «El cuerpo de guardavidas trabaja de forma permanente colocando boyados, realizando vigilancia en la playa y desde las garitas, y cuidando la seguridad de todos los bañistas». Además, destacó el esfuerzo de las distintas áreas municipales: «Siempre resalto el trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos porque nuestras playas no son solo arena y río: todo el entorno parquizado invita a venir a pasar el verano».

Braillard Poccard recordó que la estrategia de extender la temporada responde a la demanda creciente: «A lo largo de estos años hemos ido sumando servicios en base a lo que pedían los turistas. Empezamos a abrir en vacaciones de julio y ahora lo hacemos todo el año».

De cara a los meses de mayor afluencia, adelantó: «Para el momento más caliente del verano, que son diciembre, enero, febrero y marzo, vamos a estar con todas las playas en óptimas condiciones. Queremos que quienes vengan a disfrutar de la Fiesta Nacional del Chamamé, los Carnavales o los eventos que se realicen en la ciudad, encuentren los servicios a pleno».

La temporada de verano se extenderá hasta abril, consolidando a Corrientes como destino turístico en crecimiento. «Corrientes tiene movimiento turístico todo el año con reuniones, congresos y torneos, pero en verano vivimos nuestro momento más fuerte, y queremos que nuestras playas sean un lugar seguro, limpio y accesible para todos», concluyó Braillard Poccard.

Accesibilidad y seguridad

Por su parte, el director General de Playas y Balnearios, Adrián Meza, resaltó las mejoras en accesibilidad: «Colocamos decks que permiten llegar prácticamente hasta el agua, y en Malvinas I se hizo una reforma total el año pasado y se está próximo a inaugurar un ascensor para que las personas en silla de ruedas o con dificultades motrices también puedan disfrutar del río».

LA EXPO RÍO FUE UNO DE LOS ATRACTIVOS DE ESTE FIN DE SEMANA EN LA PLAYA ARAZATY DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA.

Expo Río

El pasado fin de semana en la Playa Arazaty, se llevó a cabo la Expo Río. El evento sirvió para posicionar al Paraná como motor de turismo, deporte y actividades náuticas; además de promover el desarrollo económico y cultural de la región.

Durante las dos jornadas se presentaron exposiciones vinculadas con la pesca, la náutica, el turismo y los servicios; además de charlas técnicas a cargo de especialistas de la UNNE sobre técnicas de pesca, manipulación y bienestar de los peces. También hubo actividades deportivas y recreativas en el agua y en la playa, espacios para emprendedores gastronómicos y una feria de artesanías locales.