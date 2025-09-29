Accidente fatal en Las Breñas: Una camioneta chocó a dos motos y fallecieron una mujer y su hijo de seis años

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 del domingo, en el pasaje Pampa Iporá Guazú. Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 54 años, quien no sufrió lesiones y por circunstancia que se tratan de establecer, impactó contra dos motocicletas que circulaban en sentido contrario.

En una de ellas, una Keller 110 cc, viajaba una mujer de 30 años junto a tres de sus hijos menores de 14, 8 y 2 años, quienes no sufrieron lesiones y no requirieron atención médica.

En tanto en la otra moto, una Motomel DLX 110 cc, se trasladaba Bárbara Maidana de 28 años, de Colonia Juan Larrea, junto a sus hijos de 8, 6 y 4 años.

Como consecuencia del impacto, el niño de 6 años falleció en el lugar, mientras que la madre y los otros dos niños fueron trasladados de urgencia al hospital local. Minutos más tarde, se confirmó que Maidana falleció antes de llegar al Hospital de Sáenz Peña.

El niño de 4 años sufrió fractura de tibia y peroné derecho y fue derivado a Sáenz Peña, mientras que su hermano de 8 años presentó contusión en la pierna izquierda.

En el lugar, trabajaron personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, médico forense, ayudante fiscal y Bomberos de Charata.

Por disposición de la Fiscalía N° 3 de Charata, la camioneta y una de las motocicletas fueron secuestradas, mientras que el conductor de la camioneta fue notificado de su aprehensión en la causa por «Homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves».

Finalmente, la fiscal dispuso la entrega de los cuerpos de Bárbara Maidana y su hijo de 6 años a sus familiares, para los fines póstumos.

