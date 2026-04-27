Villa San Martín, con el impulso del golpe, va por otro desafío mayor ante Lanús

Villa San Martín atraviesa su mejor momento en la Liga Argentina y quiere estirarlo. Luego de protagonizar uno de los grandes batacazos de los playoffs al eliminar 3-1 a Amancay —el número uno de la Conferencia Norte—, el equipo de Resistencia se ganó un lugar entre los ocho mejores del torneo y ahora se prepara para un nuevo reto: Lanús, por los cuartos de final interconferencias.

El conjunto dirigido por Eduardo «Chiche» Japez llega fortalecido desde lo anímico y con una identidad de juego consolidada. Supo golpear en los momentos justos, mostró carácter en una serie exigente y dejó en claro que puede competir de igual a igual ante cualquier rival.

Ese envión cobra aún más valor en un contexto de competencia marcado por las sorpresas. En los octavos de final quedaron en el camino varios de los mejores equipos de la fase regular, como Provincial (1° de la Sur), el propio Amancay (1° de la Norte) y Central Entrerriano. Un escenario abierto que potencia las aspiraciones de los que llegan en alza.

Del otro lado estará Lanús, que viene de barrer su serie 3-0 ante Quilmes y aparece como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Sur. Sin embargo, Villa ya demostró que los antecedentes pesan poco en esta instancia y que su fortaleza radica en el juego colectivo y la mentalidad competitiva.

La serie se disputará al mejor de cinco partidos, con ventaja de localía para el conjunto bonaerense. Para el Tricolor, el objetivo será claro: robar un juego fuera de casa y trasladar la presión a su rival.

Los cuartos de final comenzarán el 30 de abril y, de ser necesario, se extenderán hasta el 12 de mayo. Será un cruce exigente, de alto voltaje, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Los playoffs en la segunda categoría del básquet argentino siguen a toda marcha tras una instancia de batacazos y grandes sorpresas. Este domingo culminaron los octavos de final y quedaron definidos los ocho equipos que conformarán los cruces interconferencias de los cuartos de final. Quedaron en el camino los tres mejores registro de la temporada regular, incluyendo al uno de la Sur, Provincial, y el uno de la Norte, Amancay, además de Central Entrerriano.

San Isidro, Barrio Parque, Santa Paula y Villa San Martín accedieron a la próxima instancia en la Conferencia Norte en tanto que Lanús, La Unión de Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata y Deportivo Viedma hicieron lo propio en la Sur. A partir de ahora, se cruzan entre las conferencias y se arma el cuadro de playoffs.

San Isidro derrotó a Salta Basket 3-1 y por el resto de los resultados, tendrá ventaja de localía en todas sus series. Barrio Parque venció 3-2 a Comunicaciones tras un quinto juego que necesitó tiempo suplementario. Santa Paula despachó 3-1 a Sportivo Suardi y Villa San Martín dio la sorpresa al bajar a Amancay, el uno de la Norte, por 3-1.

Lanús no dejó dudas ante Quilmes y fue el único en barrer su serie de octavos de final. La Unión de Colón impuso condiciones ante Pico FC al ganar un quinto juego en casa para el infarto. Gimnasia sorprendió a Central Entrerriano por 3-1 con un tiro agónico en el cuarto punto. Por último, Deportivo Viedma concretó el batacazo, dio vuelta un 0-2 para derrotar a Provincial, el mejor equipo de la fase regular, en cinco juegos.

Para los cuartos de final los equipos fueron reordenados dentro de cada zona según su registro durante la fase regular para armar los cruces interconferencias bajo el esquema 1vs4 y 2vs3. Llegó el momento en el que la Norte cruza con la Sur. Las series serán al mejor de cinco juegos con ventaja de localía para los primeros y segundos de cada conferencia. Comenzarán el 30 de abril y finalizarán, de ser necesario, el 12 de mayo.

Compartimos cruces y fechas:

(1º de la Sur) Lanús vs Villa San Martín (4º de la Norte)

Juego 1: 30/04

Juego 2: 02/05

Juego 3: 05/05

Juego 4: 07/05*

Juego 5: 12/05*

*De ser necesario

(2º de la Sur) La Unión vs Santa Paula (3º de la Norte)

Juego 1: 30/04

Juego 2: 02/05

Juego 3: 05/05

Juego 4: 07/05*

Juego 5: 12/05*

*De ser necesario

(1º de la Norte) San Isidro vs Deportivo Viedma (4º de la Sur)

Juego 1: 02/05

Juego 2: 04/05

Juego 3: 07/05

Juego 4: 09/05*

Juego 5: 12/05*

*De ser necesario

(2º de la Norte) Barrio Parque vs Gimnasia y Esgrima La Plata (3º de la Sur)

Juego 1: 02/05

Juego 2: 04/05

Juego 3: 07/05

Juego 4: 09/05*

Juego 5: 12/05*

*De ser necesario