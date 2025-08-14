Regatas se apura en recomponer toda su logística

A pocas semanas de comenzar con el proceso de cara a su vigesimosegunda temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, el Club de Regatas Corrientes sufrió un cachetazo inesperado. El techo de su estadio principal se derrumbó y provocó colapsos estructurales que sin lugar a dudas ponen en riesgo el plan organizativo pensado para tener otros diez meses de competencias en la élite.

Este panorama negativo irá tomando mejor color con el paso de los días, pero que no se hayan registrados personas heridas es un punto decisivo para volver a tener una planificación sobre las actividades programadas.

La temporada 2025/26 de LNB tiene fecha confirmada de inicio para el 24 de septiembre y el renovado plantel de Regatas tiene previsto comenzar con su preparación a fines de agosto. Seguramente esa fecha entresemana se dará para el partido inaugural, así que Regatas tendrá varios días de crédito para su estreno.

Pero nada convincente podrá hacerse en un plazo de obras de 40 días. Esta reconstrucción necesita de más tiempo. Por eso las inquietudes y la búsqueda de escenario alternativo provoca desajustes en el plan que tenía Juan Manuel Varas, que continuará como entrenador principal comandando los destinos del equipo profesional de básquetbol.

No faltarán alternativas para un Plan B. Desde la cuenta oficial de la Liga Nacional de Básquetbol, ayer el club correntino recibió el apoyo por el desastroso suceso. El comunicado de la entidad, que preside el propio Eduardo Tassano, fue el siguiente: «Desde la Asociación de Clubes nos solidarizamos con el Club de Regatas Corrientes por el derrumbe del techo de su estadio y nos ponemos a disposición».

Hasta su clásico rival de batallas en la élite se hizo eco. San Martín envió su aliento y solidaridad: «Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos ocurridos. Como institución deportiva y social, nos ponemos a entera disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, reafirmando nuestro compromiso con los valores de respeto. Acompañamos a su dirigencia, socios, empleados y simpatizantes en este difícil momento».

Regatas viene de ser semifinalista de LNB en la temporada anterior y ahora buscaba superar esa instancia y su regreso a la Liga Sudamericana ya confirmaba sus objetivos de fuste.

El presente parece estar condicionado con esta ausencia inesperada de localía fuerte. Regatas supo jugar en otros escenarios a lo largo de su historia en TNA y LNB. Se cruzó a Resistencia y hasta tuvo asilo en San Martín en contadas ocasiones a lo largo de su largo historial.

A punto de cerrar su plantel, Varas reafirma el presente del equipo con las continuidades de importantes jugadores como Nicolás Aguirre, Fabián Ramírez Barrios e Iván Gramajo, como el anuncio del regreso de Juan Pablo Corbalán y la llegada del dominicano Luis Santos.

El proceso de reconstrucción hoy conoce de otros parámetros. La sede es vital.

Las promesas de remodelación

Como una suerte de contratiempos en épocas de campañas, el derrumbe del techo del estadio principal del Club de Regatas ayer unificó agendas de Gustavo Valdés y Eduardo Tassano. Ambos sintieron la urgencia de llevar tranquilidad y desde el Primer Mandatario llegó el anuncio de la reconstrucción de la infraestructura que ayer cedió y dejó en evidencia las obras de base que datan de la década del 70.

«Nos pusimos a disposición, estamos trabajando para hacer un estadio nuevo, con estructuras metálicas reforzadas y todas las refacciones necesarias. Es una institución símbolo de Corrientes y vamos a hacer lo posible para que vuelva a funcionar lo antes posible», afirmó Valdés horas después del lamentable hecho.

El Mandatario provincial también informó que se realizarán peritajes para determinar las causas del colapso; aunque remarcó que «lo importante es que no hay víctimas y que esto se va a solucionar». Valdés también informó que se realizarán peritajes para determinar las causas del colapso.

Además, el Gobernador se refirió a la agenda de actividades, reprogramando un recital de rock previsto para esta noche e indicó que la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol apurará las refacciones: «Los expertos están evaluando si se podrá llegar a tiempo con las obras», se sinceró.

Y por ello, Tassano (actual presidente del club) también envió tranquilidad: «Lo importante es que no hay ningún herido. Estamos trabajando activamente para arreglar esto y agradecer a todos los que se solidarizaron con lo que nos está sucediendo».

Por Mariano Blanco