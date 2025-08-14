Capacitación para inspectores de tránsito en Presidencia de la Plaza: refuerzan conocimientos y actualizan normativas

En el marco de las políticas de fortalecimiento de la seguridad vial, la Municipalidad de Presidencia de la Plaza llevó adelante una jornada de capacitación destinada a inspectores de tránsito, con el objetivo de reforzar conocimientos y poner en práctica las últimas actualizaciones normativas en la materia.

El encuentro tuvo lugar en el Salón “Héroes de Malvinas” y contó con la apertura oficial a cargo del intendente Diego Bernachea, acompañado por la secretaria general Rosana Gómez. Ambos remarcaron la importancia de este tipo de instancias formativas, subrayando que la actualización constante es clave para optimizar el trabajo de control en la vía pública y garantizar mayor seguridad a los vecinos.

La capacitación estuvo a cargo de la Policía Caminera de la Provincia del Chaco, que brindó un repaso por la legislación vigente, además de detallar las nuevas disposiciones surgidas de decretos recientes. Estas herramientas permitirán a los inspectores desempeñar sus funciones con un conocimiento preciso de las normativas, aplicándolas de manera correcta y uniforme en el territorio municipal.

El jefe comunal agradeció especialmente el acompañamiento de la Policía Caminera, de la Subsecretaría de Seguridad Vial y del Ministerio de Seguridad provincial, instituciones que colaboraron activamente para la concreción de esta actividad.

“Estas jornadas no solo perfeccionan la tarea de los inspectores, sino que contribuyen a una mayor conciencia ciudadana sobre el respeto a las normas de tránsito, lo que redunda en calles más seguras para todos”, destacó Bernachea.

La iniciativa se enmarca en un plan integral de la gestión municipal que busca modernizar y profesionalizar el área de tránsito, incorporando capacitaciones periódicas y articulando acciones con organismos provinciales.