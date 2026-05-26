LFB: Hércules lo ganó en suplementario y dio un paso clave rumbo a los playoffs

El conjunto de Charata derrotó 82 a 76 a Hindú en un intenso duelo correspondiente a una nueva fecha de la zona NEA de la Liga Federal de Básquet 2026. Tras dominar gran parte del encuentro, el local sufrió la remontada del “Bólido Verde”, pero reaccionó en el tiempo extra y festejó ante su gente.

En una noche fría pero cargada de emoción en Charata, Hércules volvió a hacerse fuerte en casa y consiguió una victoria de enorme valor al derrotar a Hindú de Resistencia por 82 a 76 en tiempo suplementario, en el marco de una nueva jornada de la zona NEA de la Liga Federal de Básquet 2026. El encuentro tuvo todos los condimentos: intensidad defensiva, cambios de dominio, un cierre dramático y un suplementario donde el conjunto charatense mostró mayor claridad para terminar quedándose con un triunfo fundamental pensando en la recta final de la fase regular.

LAS ACCIONES

Desde el salto inicial, Hércules dejó en claro cuál era su intención. Con mucha agresividad defensiva, presión sobre la primera línea de juego visitante y rápidas transiciones ofensivas, el elenco dirigido por el cuerpo técnico local logró imponer condiciones ante un Hindú que comenzó errático y con dificultades para encontrar fluidez. La tarea de Christian Schoppler fue clave en ese inicio, especialmente en la marca sobre Santiago Barreto, uno de los hombres importantes del conjunto capitalino. Aunque el visitante logró mantenerse cerca gracias a algunas apariciones individuales, el local cerró el primer cuarto arriba por 25 a 19, dejando mejores sensaciones colectivas.

En el segundo segmento, Hércules mantuvo la intensidad y encontró una de sus principales armas en Gabriel Frencia. El escolta tuvo una noche encendida desde el perímetro y castigó repetidamente a la defensa chaqueña con lanzamientos externos que ampliaron la diferencia en el marcador. Con un Hindú que no encontraba respuestas en ofensiva y que además sufría las pérdidas de balón, el dueño de casa aprovechó para estirar ventajas y manejar el ritmo del partido. Álvaro Ghidini no logró gravitar como en otras presentaciones y el “Bólido Verde” sintió esa falta de generación. Así, Hércules se fue al descanso largo con una ventaja sólida de 46 a 34 y con la sensación de tener el juego bajo control.

En el tercer cuarto, el trámite se mantuvo favorable al elenco de Charata. Federico Cativa y Marco Morassi aparecieron en momentos importantes para sostener la diferencia y evitar cualquier reacción visitante. Cada vez que Hindú intentó acercarse, el local respondió con conversiones oportunas y una defensa intensa que le permitió conservar una renta relativamente cómoda. De esa manera, Hércules cerró el tercer parcial arriba por 58 a 48 y parecía encaminarse hacia una victoria sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, el último capítulo cambió completamente la historia.

Cuando el partido entró en los minutos decisivos, Hindú mostró carácter y comenzó a construir una remontada que parecía improbable. Juan Delón asumió el protagonismo ofensivo y se convirtió en la gran figura de la visita, acompañado desde la conducción y jerarquía de Álvaro Ghidini. Con personalidad, efectividad y liderazgo, el jugador terminó la noche con 33 puntos y fue determinante para meter nuevamente a su equipo en partido. A la vez, Facundo Pereira aportó sacrificio defensivo para Hércules, aunque el local comenzó a sentir el desgaste y perdió claridad ofensiva en el cierre. La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y el encuentro se volvió cada vez más físico y disputado. Pero uno de los momentos más calientes de la noche llegó a falta de 1 minuto y 37 segundos, cuando el banco local recibió una falta técnica en medio de las protestas. Hindú aprovechó ese envión anímico, ajustó en defensa y encontró respuestas ofensivas para igualar el marcador en 71 puntos, llevando el duelo al tiempo suplementario.

CINCO MÁS

Lejos de sentir el impacto anímico por haber dejado escapar la ventaja, Hércules reaccionó rápidamente en el suplementario. Con mayor concentración y mejores decisiones ofensivas, el conjunto charatense volvió a tomar el control del juego desde el inicio del tiempo extra. Gabriel Frencia continuó siendo decisivo, mientras que el equipo recuperó solidez defensiva en los momentos claves para frenar a Juan Delón y limitar las variantes ofensivas de Hindú. Con paciencia y efectividad, el local fue construyendo nuevamente una diferencia que terminó siendo definitiva. Finalmente, Hércules cerró el encuentro por 82 a 76 y desató el festejo de su público, que acompañó en gran número y reconoció el esfuerzo de un equipo que volvió a demostrar carácter en un partido complejo.

Con este resultado, las posiciones de la zona NEA no sufrieron modificaciones importantes, aunque Hércules consolidó su buen presente y continúa firme en la pelea por los puestos de privilegio de cara a los playoffs. Ahora, el elenco charatense afrontará una gira decisiva para cerrar la fase regular: el sábado visitará a San Lorenzo de Monte Caseros y el domingo se medirá ante Don Bosco. Hindú, por su parte, finalizará su participación en la etapa regular jugando como local frente al líder de la conferencia, Mitre de Posadas.

SÍNTESIS

HÉRCULES (82): César Cativa 20, Ignacio Torrente 2, Facundo Pereira 21, Marco Morassi 4, Christian Schoppler 11, Leonardo Segovia 0, Gabeiel Frencia 24, Ian Zain 0, Santiago Ledesma 0.DT: Mauro Montenegro.

HINDÚ (76): Santiago Barreto 12, Marcos Mijaluk 2, Juan Faría 0, Álvaro Ghidini 14, Lucas Coronel 7, Juan Delón 33, Santiago Masdeu 2,Lautaro Moreau 6.DT: Luis Cequeira.

ÁRBITROS: Gonzalo Castro y Enzo Zamprogno.

COMISIONADA TÉCNICA: Alejandra Moreno.

ESTADIO: Hércules de Charata.