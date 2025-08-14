Makallé: Control Caminero detuvo a un hombre con pedido de captura por causa federal de drogas y atentado a la autoridad

En la noche del martes 13 de agosto, personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros de la Policía Caminera del Chaco detuvo en el Puesto de Control Caminero de Makallé (Ruta Nacional N°16, kilómetro 58,9) a un ciudadano con pedido de captura vigente por una causa federal vinculada a estupefacientes y atentado agravado contra la autoridad.

El procedimiento se concretó a las 22:14, cuando los agentes interceptaron un automóvil Peugeot 504 color azul. Al identificar a los ocupantes y realizar la consulta correspondiente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que el acompañante, identificado como Rafael Eduardo E., de 28 años y domiciliado en Salta capital, registraba un pedido de aprehensión vigente.

Según la información oficial, la causa judicial involucra un juicio abreviado por “tenencia simple de estupefacientes” contra Espinoza, así como un proceso por “atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma” contra otro imputado, identificado como Juan Alfredo A. El expediente se tramita ante el Tribunal de Juicio, Sala V, de la provincia de Salta.

Tras ser demorado, Espinoza fue trasladado a un nosocomio local para su revisión médica y posteriormente entregado a la Comisaría de Makallé para las diligencias judiciales correspondientes.

En el operativo intervinieron la sargento Romina Ojeda, el cabo primero Nicolás Pucheta y el cabo primero Alberto Soler, bajo la supervisión del oficial ayudante Mario Adrián Castro Robledo, oficial de servicio del Puesto de Control Caminero Makallé.