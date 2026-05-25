Defensores de Vilelas cayó ante San Martín y se alejó de la punta

Defensores de Vilelas cayó este lunes, ante San Martín por 3 a 2, como local, por la fecha 10 del Torneo Federal A de fútbol, y se bajó del tren de punteros de la Zona B.

El Verde comenzó ganando con un gol de Gonzalo Ríos, de penal, a los 32 minutos. Sin embargo, el equipo local lo empató en el comienzo del complemento, a través de Gervasio Núñez, y pasó al frente a los 11 minutos de la segunda mitad, con un tanto convertido por Benjamín Chiquichano.

Además, a los 23 minutos, Mauro Siergiejuk amplió la diferencia para San Martín.

Defensores de Vilelas descontó a los 43″, a través de Fabricio Farías, y ya no tuvo tiempo para igualar el marcador.

Así, el conjunto chaqueño, que había arrancado de una manera óptima el torneo, quedó con 10 puntos, en la quinta posición, con mejor diferencia de gol que Tucumán Central, que también tiene 10 unidades. Está a ocho del puntero.

Asimismo, los equipos que están arriba ganaron todos, por lo que se alejaron del resto. El puntero Bartolomé Mitre venció al conjunto tucumano, mientras que Juventud Antoniana hizlo propio con Sarmiento el pasado viernes. En tanto, Sol de América tuvo fecha libre.

En la próxima jornada, Defensores de Vilelas visitará a Tucumán Central, con el objetivo de volver a sumar de a tres para no alejarse aún más de la zona de clasificación.

RESULTADOS FECHA 10

Juventud Antoniana 2 – Sarmiento 0

Bartolomé Mitre 1 – Tucumán Central 0

Sarmiento LB 3 – Boca Unidos 0

Defensores de Vilelas 2 – San Martín 3

Libre: Sol de América

POSICIONES – ZONA B

Bartolomé Mitre 18 San Martín 17 Sol de América 16 Juventud Antoniana 14 Defensores de Vilelas 10 Tucumán Central 10 Sarmiento LB 9 Boca Unidos 9 Sarmiento 6