«Recreo»: empresarios chaqueños ultiman detalles de un nuevo paseo gastronómico en Resistencia

El proyecto del nuevo paseo gastronómico «Recreo», íntegramente financiado por capitales privados, se encuentra en su etapa final y prevé inaugurarse en las próximas semanas. El lugar contará con cinco locales gastronómicos y dos salones de usos múltiples, configurándose como un nuevo punto de atracción económica, turística y recreativa para la capital chaqueña.

«Destaco el coraje y el esfuerzo de los chaqueños que quieren invertir en la provincia del Chaco», expresó el gobernador Leandro Zdero. Según informaron, la iniciativa generará más de 60 empleos directos y un fuerte movimiento económico indirecto.

El arquitecto a cargo de la obra, Nicolás Schwartz, informó que trabajan desde hace un año y tres meses en la remodelación integral del espacio, que tendrá capacidad para cerca de 500 personas. «Estamos muy entusiasmados con llegar a la inauguración, que queremos concretar en los primeros días de diciembre», adelantó.

El proyecto Recreo surge como un homenaje a la historia del antiguo y reconocido colegio Piacentini, conservando la esencia del patio escolar y su calidez. Propone un espacio moderno, luminoso y confortable, con áreas cubiertas pensadas para el encuentro y el disfrute. Albergará locales como Volta Heladería Café, El Desembarco Hamburguesas, Panetto Pizzería, Rufián Pastas y La Chimenea Milanesas, además de dos salones de usos múltiples destinados a actividades sociales y culturales. Este nuevo desarrollo reafirma el impulso de la inversión privada en la provincia y marca un paso más en la revitalización urbana y económica de Resistencia.