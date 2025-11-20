«Recreo»: empresarios chaqueños ultiman detalles de un nuevo paseo gastronómico en Resistencia

184898w850h567c.jpg

El proyecto del nuevo paseo gastronómico «Recreo», íntegramente financiado por capitales privados, se encuentra en su etapa final y prevé inaugurarse en las próximas semanas. El lugar contará con cinco locales gastronómicos y dos salones de usos múltiples, configurándose como un nuevo punto de atracción económica, turística y recreativa para la capital chaqueña.

«Destaco el coraje y el esfuerzo de los chaqueños que quieren invertir en la provincia del Chaco», expresó el gobernador Leandro Zdero. Según informaron, la iniciativa generará más de 60 empleos directos y un fuerte movimiento económico indirecto.

El arquitecto a cargo de la obra, Nicolás Schwartz, informó que trabajan desde hace un año y tres meses en la remodelación integral del espacio, que tendrá capacidad para cerca de 500 personas. «Estamos muy entusiasmados con llegar a la inauguración, que queremos concretar en los primeros días de diciembre», adelantó.

El proyecto Recreo surge como un homenaje a la historia del antiguo y reconocido colegio Piacentini, conservando la esencia del patio escolar y su calidez. Propone un espacio moderno, luminoso y confortable, con áreas cubiertas pensadas para el encuentro y el disfrute. Albergará locales como Volta Heladería Café, El Desembarco Hamburguesas, Panetto Pizzería, Rufián Pastas y La Chimenea Milanesas, además de dos salones de usos múltiples destinados a actividades sociales y culturales. Este nuevo desarrollo reafirma el impulso de la inversión privada en la provincia y marca un paso más en la revitalización urbana y económica de Resistencia.

Más Noticias

184892w850h511c.png

Hallaron los cuerpos de los menores que fueron arrastrados por el río Bermejo

Glenda-Seifert

Glenda Seifert: “El campo es nuestro aliado y Pampa del Infierno quiere ser el faro productivo del oeste chaqueño”

WhatsApp-Image-2025-11-17-at-10.42.22

“Reconciliamos a la sociedad con la justicia”: la fiscal Nelia Velázquez habló tras el histórico fallo por Cecilia Strzyzowski

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-20 at 11.45.31

Vecinos protestaron durante un operativo de descacharrizado y corte eléctrico en avenida Italia

184898w850h567c.jpg

«Recreo»: empresarios chaqueños ultiman detalles de un nuevo paseo gastronómico en Resistencia

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.59.37

Operativo en barrio Zampa: un detenido con cocaína, marihuana, dinero y municiones

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.57.57 (1)

Operativo del Grupo COM 8: un detenido y droga secuestrada en el barrio Guiraldes

585695679_122228781602140892_8407785132762504441_n

Chorotis: alumnos de la Academia “Arcoíris” rindieron exámenes y celebran nuevos profesores de dibujo y pintura