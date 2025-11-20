Vecinos protestaron durante un operativo de descacharrizado y corte eléctrico en avenida Italia

Durante la mañana de este jueves, un operativo de descacharrizado y sustracción de suministro eléctrico desarrollado en la intersección de avenida Italia y Combate Vuelta de Obligado, en Resistencia, generó tensión luego de que un grupo de vecinos manifestara su descontento ante la interrupción del servicio.

El procedimiento, enmarcado en la Directiva N° 1251, contaba con la custodia y resguardo de personal de la Comisaría Octava y unidades dependientes de la Dirección General de Seguridad Metropolitana. Según informó el Comisario Principal Daniel Sebastián Román, jefe de la unidad, alrededor de 30 vecinos del sector se acercaron al lugar expresando su disconformidad con el corte de energía, manifestándose de manera verbal.

Ante la situación, y para garantizar el normal desarrollo del operativo, se convocó a personal de la División Infantería, que arribó para reforzar el dispositivo de seguridad y evitar incidentes. A pesar de las protestas, la intervención continúo según lo planificado.

De acuerdo al informe policial, tras el diálogo con las autoridades presentes, los vecinos permitieron que el operativo avanzara y decidieron canalizar sus reclamos por otras vías institucionales.

En el lugar también estuvo presente el Supervisor de Zona I Metropolitana, Crio. Insp. Jesús Juan José Ojeda, supervisando el despliegue.

El procedimiento finalizó sin incidentes mayores y con los objetivos previstos cumplidos.