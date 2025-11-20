Operativo en barrio Zampa: un detenido con cocaína, marihuana, dinero y municiones

En la tarde del miércoles, un procedimiento del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince y la División COM dejó como saldo un detenido y el secuestro de droga, dinero en efectivo, municiones y un teléfono celular en barrio Zampa, Resistencia.

El operativo se realizó cerca de las 19:00, en la intersección de Miguel Delfino y avenida Nicaragua, cuando los efectivos del COM-8, a cargo del Suboficial Principal Leonardo Coria, fueron alertados por un vecino anónimo sobre una persona que estaría comercializando estupefacientes en un pasillo de calle 14.

Al dirigirse al lugar, los agentes observaron a un individuo cuya actitud generó sospechas. Tras identificarse como policías e intentar dialogar, el sujeto reaccionó de forma violenta, arrojando golpes e intentando escapar a pie. Ante esto, la prevención aplicó el uso mínimo indispensable de la fuerza para reducirlo y colocarle las esposas de seguridad.

Una vez calmado, el hombre manifestó llamarse Julio Andrés Escalante, de 29 años, domiciliado en el asentamiento La Rubita. Frente a testigos, se le realizó un palpado de seguridad y la revisión de una mochila que llevaba consigo. Allí se encontraron:

39 envoltorios de cocaína más un bochón de la misma sustancia (total: 11 gramos ).

10 gramos de marihuana .

$62.500 pesos .

1 teléfono celular Samsung .

02 cartuchos calibre .22 .

Recortes de bolsas de polietileno utilizados para fraccionamiento.

Personal de la División Consumos Problemáticos, a cargo del Oficial Ayudante Luis Neflet, realizó las pruebas de campo que dieron positivo para cocaína y positivo para marihuana.

La Fiscalía Antidrogas N°1, a cargo de la Dra. María Eugenia Arechavala, ordenó el secuestro de todos los elementos y la aprehensión del acusado por presunta infracción a la Ley 23.737. Posteriormente, Escalante fue trasladado a Medicina Legal y luego a la Comisaría 5ª Metropolitana, donde quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento fue informado por el Comisario Principal Víctor Encina, jefe a cargo de la División COM.