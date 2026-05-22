Reconocimiento a estudiantes de Enrique Urien por su participación en el Concurso del Alfajor Identitario del IESVA

En el marco de las celebraciones por el 52° aniversario del IESVA, estudiantes del Profesorado para la Educación Primaria de Enrique Urien recibieron un especial reconocimiento por su destacada participación en el I Concurso del Alfajor Identitario, una propuesta que buscó unir sabores, identidad cultural y trabajo comunitario.

Los alumnos presentaron el alfajor “Campo Dulce”, una creación que se destacó por su originalidad, creatividad y el compromiso demostrado en cada etapa de su elaboración. La iniciativa fue valorada por docentes y autoridades de la institución, quienes resaltaron el entusiasmo y la dedicación del grupo participante.

La Directora de Estudio, Gabriela Aguilar, junto a los profesores Martín Saucedo y Patricia Boniardi, felicitaron especialmente a los estudiantes por el trabajo en equipo y el acompañamiento brindado durante toda la experiencia, subrayando la importancia de este tipo de actividades para fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron que el concurso no solo permitió poner en valor la gastronomía regional, sino también promover espacios de integración, creatividad y construcción de identidad entre los estudiantes.

La participación de los futuros docentes de Enrique Urien dejó una huella positiva en esta primera edición del certamen, reafirmando el compromiso de la comunidad educativa con las propuestas culturales y formativas impulsadas por el IESVA.