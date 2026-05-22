Compromiso social en Napenay: Se realizó la charla de prevención «No me lo digas más»

En el marco de las políticas de prevención y sensibilización ciudadana, se llevó adelante este viernes una charla informativa sobre violencia de género en la localidad de Napenay. La jornada, titulada «No me lo digas más», tuvo lugar en el salón municipal y estuvo dirigida principalmente a la comunidad educativa de la Escuela E.S.J.A N° 18.

La capacitación estuvo a cargo de personal policial calificado, encabezado por la Oficial Principal Nélida Lorena Rojas, Jefa de la División Violencia Familiar y de Género de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto a la Oficial Ayudante Daniela Osurak. Durante el encuentro, se abordaron herramientas de detección temprana, protocolos de denuncia y se entregó folletería informativa a los asistentes.

Respaldo institucional

El evento contó con una fuerte presencia de autoridades locales y regionales, entre ellas el intendente de Napenay, Juan Ayala; el Jefe de Supervisión, Comisario Inspector Juan Coman; y la Jefa de la Comisaría local, Oficial Principal Silvina Araya Díaz.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de diálogo en las instituciones educativas para desnaturalizar conductas violentas y fortalecer los vínculos comunitarios. «El objetivo es que los jóvenes y docentes sepan cómo actuar y a quién recurrir ante situaciones de vulnerabilidad», señalaron las autoridades al cierre de la jornada.