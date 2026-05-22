Compromiso social en Napenay: Se realizó la charla de prevención «No me lo digas más»

5beee8a230d8145a-1024x630

En el marco de las políticas de prevención y sensibilización ciudadana, se llevó adelante este viernes una charla informativa sobre violencia de género en la localidad de Napenay. La jornada, titulada «No me lo digas más», tuvo lugar en el salón municipal y estuvo dirigida principalmente a la comunidad educativa de la Escuela E.S.J.A N° 18.

La capacitación estuvo a cargo de personal policial calificado, encabezado por la Oficial Principal Nélida Lorena Rojas, Jefa de la División Violencia Familiar y de Género de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto a la Oficial Ayudante Daniela Osurak. Durante el encuentro, se abordaron herramientas de detección temprana, protocolos de denuncia y se entregó folletería informativa a los asistentes.

Respaldo institucional
El evento contó con una fuerte presencia de autoridades locales y regionales, entre ellas el intendente de Napenay, Juan Ayala; el Jefe de Supervisión, Comisario Inspector Juan Coman; y la Jefa de la Comisaría local, Oficial Principal Silvina Araya Díaz.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de diálogo en las instituciones educativas para desnaturalizar conductas violentas y fortalecer los vínculos comunitarios. «El objetivo es que los jóvenes y docentes sepan cómo actuar y a quién recurrir ante situaciones de vulnerabilidad», señalaron las autoridades al cierre de la jornada.

Internacionales

la del monte.00_00_35_15.Imagen fija037

Laguna Blanca realizó un operativo de ANSES en el Centro Integrador Comunitario

703720589_1417542993745912_93766943993648577_n

El Municipio de Tres Isletas impulsa trabajos de roturación de suelo para productores rurales

704732227_18178414153394301_1198601417059711445_n

Santa Sylvina avanza con nuevas obras de enripiado para mejorar la transitabilidad