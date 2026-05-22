Santa Sylvina avanza con nuevas obras de enripiado para mejorar la transitabilidad

La Municipalidad de Santa Sylvina informó que continúa ejecutando trabajos de mejoramiento vial en distintos sectores de la localidad, en el marco de un plan de obras impulsado por la gestión del intendente Diego Calderón.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, se están llevando adelante tareas de preparación de suelo y posterior enripiado, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y garantizar una mejor circulación para vecinos y vecinas.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de infraestructura urbana destinada a mejorar la calidad de vida de la comunidad, facilitando el acceso y el tránsito diario en diferentes zonas de la ciudad.

Las autoridades señalaron además que las obras continuarán desarrollándose de manera progresiva, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el mantenimiento y fortalecimiento de la red vial urbana.