Villa El Palmar celebra 60 años de historia, identidad y arraigo comunitario

Este 22 de mayo, Villa Rural El Palmar conmemora un nuevo aniversario de su acto fundacional, recordando aquel histórico acontecimiento de 1966 que marcó el nacimiento formal de una comunidad que hoy representa uno de los principales puntos de referencia del norte del departamento Quitilipi.

La jornada encuentra a vecinos y familias celebrando seis décadas de crecimiento, trabajo y fuerte sentido de pertenencia. Aquel día fundacional reunió a cerca de un centenar de pobladores junto al entonces gobernador de la provincia del Chaco, Deolindo Felipe Bittel, quien participó de la colocación de la piedra fundacional que dio origen a la localidad.

Conocida popularmente como El Palmar, la villa se encuentra identificada catastralmente como el Lote 16 por el Instituto de Colonización de la Provincia. Su ubicación estratégica y la riqueza natural de la zona han sido fundamentales para el desarrollo de la comunidad a lo largo de los años.

Entre sus principales características geográficas se destaca el arroyo Salto de la Vieja, un paleocauce que se encuentra a unos 1.500 metros de la planta urbana y que desemboca en el río Negro, aportando recursos hídricos esenciales para la región. Asimismo, la presencia de una laguna permanente permitió sostener el abastecimiento de agua incluso durante períodos de intensa sequía.

Villa El Palmar ejerce además una importante centralidad sobre una amplia área de influencia estimada en 932 kilómetros cuadrados. Parajes vecinos como El Tacuruzal, Pampa Bandera, La Matanza, El Paraisal y La Pampita encuentran en esta localidad un punto de encuentro para la actividad social, comercial y educativa.

Actualmente, la villa depende administrativamente del Municipio de Quitilipi, ubicado a unos 50 kilómetros hacia el sur. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la comunidad y la consolidación de sus instituciones han impulsado históricamente el anhelo de alcanzar la autonomía municipal.

A lo largo de los años, vecinos y referentes locales presentaron en tres oportunidades proyectos legislativos para que Villa El Palmar sea reconocida oficialmente como municipio de tercera categoría, una aspiración que continúa vigente y que refleja el fuerte espíritu de autodeterminación de sus habitantes.

En este nuevo aniversario, la comunidad no solo recuerda a los pioneros que forjaron los cimientos del pueblo en 1966, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, social y comunitario de toda la región.