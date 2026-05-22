Laguna Blanca realizó un operativo de ANSES en el Centro Integrador Comunitario

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, acompañó un nuevo operativo de ANSES desarrollado en el Centro Integrador Comunitario (CIC), con el objetivo de acercar servicios y facilitar la realización de trámites a vecinos y vecinas de la localidad.

Durante la jornada, Gabriela Ramírez, responsable del espacio de trabajo, destacó la importancia de este tipo de operativos y convocó a la comunidad a acercarse para resolver consultas y gestionar diferentes trámites vinculados a la Administración Nacional de la Seguridad Social.

“Después de mucho tiempo nos visita ANSES. Es importante que se acerquen todas aquellas personas que necesitan realizar trámites, ya sea consultas, constancia de CUIL, presentación de libreta, escolaridad y demás gestiones”, expresó Ramírez.

Asimismo, recordó que desde el Centro Integrador Comunitario se brinda atención diaria a la comunidad, funcionando como un espacio de acompañamiento permanente para quienes necesiten orientación, asesoramiento o ayuda en la realización de trámites.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte del compromiso de la gestión de Claudia Panzardi de garantizar mayor accesibilidad a servicios esenciales y acompañar a los vecinos en distintas necesidades administrativas y sociales.