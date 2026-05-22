El Municipio de Tres Isletas impulsa trabajos de roturación de suelo para productores rurales

La Municipalidad de Tres Isletas continúa fortaleciendo el acompañamiento al sector productivo rural mediante trabajos de roturación de suelo destinados a pequeños productores de Villa Rural Carlos Palacios.

En este marco, el secretario de Producción, Héctor Dimitroff, recorrió la zona donde se llevan adelante las tareas, destacando la importancia de estas acciones para mejorar las condiciones de trabajo y potenciar la producción local.

Los trabajos de preparación de la tierra permitirán avanzar con la siembra de sementera baja y favorecerán además el desarrollo de producciones hortícolas y otros cultivos característicos de la región.

Desde la gestión municipal señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política de apoyo permanente a la agricultura familiar y a los pequeños productores, promoviendo el crecimiento del sector y fortaleciendo la economía rural.

Asimismo, remarcaron que el acompañamiento técnico y operativo busca generar mejores oportunidades para las familias rurales y consolidar el desarrollo productivo de Villa Rural Carlos Palacios y zonas aledañas.