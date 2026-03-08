Radiografía de género en la UNNE: datos para reflexionar sobre el lugar de las mujeres en la vida universitaria

En un informe elaborado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la UNNE, se expusieron datos sobre docencia, investigación, gestión y formación académica en esta universidad. Las cifras muestran avances en la participación de las mujeres, pero también desafíos pendientes para lograr una mayor equidad en la vida universitaria.

En el marco del Día Internacional de la Mujer -que se celebra el domingo 8 de marzo-, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Nordeste presentó en la primera sesión ordinaria del Consejo Superior, una serie de datos institucionales significativos que invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en los distintos ámbitos de la vida universitaria.

El informe surge de relevamientos realizados en distintas áreas de la institución y expone avances significativos de participación femenina, así como evidencia desigualdades estructurales que aún persisten.

Uno de los datos más relevantes muestra que más de la mitad del plantel docente de la UNNE está integrado por mujeres (52,57%), aunque su presencia se concentra principalmente en categorías intermedias y de base. En los cargos jerárquicos la situación se invierte: en la categoría de profesor o profesora titular predomina el género masculino con el 59,4%.

La participación femenina también es destacada en la investigación en la UNNE. En este ámbito, el 57,3% de las investigadoras de la universidad son mujeres y el 56,96% de los proyectos de investigación están dirigidos por investigadoras, lo que refleja un rol cada vez más activo en la generación de conocimiento.

En el sistema de Posgrado, las mujeres también muestran una fuerte presencia: 6 de cada 10 personas que se inscriben en carreras de posgrado son mujeres, mientras que 7 de cada 10 egresados de especializaciones también son mujeres.

Perspectiva de género en la formación académica

En la misma exposición realizada ante los consejeros superiores de la UNNE, se conoció además el relevamiento realizado por la Secretaría General Académica sobre 38 carreras de grado y 7 de pregrado. En este trabajo se evidencia que solo el 20% de las carreras incluye contenidos vinculados a la perspectiva de género en sus programas, lo que demuestra que su incorporación aún es parcial.

En la misma línea, el análisis de los planes de estudio de carreras de grado, se muestra que en el 95,5% predomina el uso del masculino como genérico, mientras que apenas el 4,44% utiliza lenguaje binario o inclusivo y solo el 6,6% cuenta con algunos materiales redactados en lenguaje inclusivo.

Otro dato significativo: en los análisis de bibliografía académica, solo el 2,22% de las carreras relevadas muestra un equilibrio entre autores varones y mujeres en sus referencias bibliográficas, lo que abre un nuevo campo de reflexión sobre la visibilidad de las mujeres en la producción de conocimiento en la Universidad Nacional del Nordeste.

Finalmente, el informe destaca que el 51,81% de las autoridades superiores de la universidad son mujeres, un indicador que refleja avances en términos de participación en espacios de decisión institucional.

Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual reiteraron que estos datos no solo permiten dimensionar el lugar de las mujeres en la universidad, sino también identificar desafíos pendientes.

“Incorporar la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la universidad no es un gesto accesorio ni una moda académica, sino una apuesta por una universidad más democrática, más justa y más comprometida con su tiempo”, señaló la Directora de Género y Diversidad de la UNNE, Erika Sánchez, tras el informe.

Actividades por el #8M

En la misma sesión de Consejo Superior, la referente de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la UNNE, solicitó al rector Omar Larroza y al cuerpo de consejeros superiores de esta universidad, sesionar en la próxima reunión de Comisiones del mencionado cuerpo, bajo el lema impulsado por la ONU “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, además de promover acciones institucionales que involucren a toda la comunidad universitaria para conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.



La iniciativa también propone que -a través del Consejo Superior- se invite a las decanas y decanos de las distintas unidades académicas a que los respectivos Consejos Directivos de facultad, se sumen a la conmemoración en sus primeras sesiones del año, reforzando así el compromiso institucional con la promoción de la igualdad y la erradicación de las violencias de género.

Además, se solicitó la adhesión institucional a las movilizaciones y actividades previstas para esa fecha en las ciudades donde la Universidad Nacional del Nordeste tiene presencia. Entre ellas, los Talleres de formación en Ley Micaela para referentes estudiantiles que se realizarán del 11 de marzo al 30 de abril.

La UNNE reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, con la premisa de avanzar hacia la construcción de una universidad cada vez más justa, igualitaria y libre de violencias.