Javier Martínez: “Los municipios cada vez tenemos más responsabilidades y menos recursos”

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, analizó la situación económica de los municipios, la caída de la coparticipación y los desafíos de gestión en el actual contexto de crisis. Además, se refirió a la presentación de su libro en distintas localidades del Chaco y a su mirada sobre el futuro del peronismo en la provincia.

Presentaciones abiertas del libro

Martínez explicó que decidió realizar las presentaciones de su libro en espacios institucionales y no partidarios, con el objetivo de convocar a vecinos de distintas identidades políticas.

“Si lo hago en la sede del PJ seguramente van a ir los peronistas. Es difícil que vaya un vecino radical o independiente que no se sienta identificado con el partido. La idea es llegar a todos los ciudadanos”, expresó.

En ese sentido, destacó la apertura de intendentes de otros espacios políticos para organizar las actividades en sus localidades. Además, adelantó que continuará recorriendo el interior provincial con presentaciones previstas en instituciones como la Universidad Nacional del Chaco Austral en Presidencia Roque Sáenz Peña, durante abril.

Menos recursos y más demandas

El jefe comunal señaló que la situación económica actual impacta fuertemente en los gobiernos locales, ya que reciben menos fondos mientras aumentan las demandas sociales.

“Todos los municipios tenemos cada vez más cuestiones que atender que exceden nuestras competencias. Muchas veces la gente recurre al municipio cuando no recibe respuestas del sistema de salud o de otros organismos”, explicó.

Como ejemplo mencionó casos de afiliados al INSSSEP que no consiguen medicamentos o pacientes que necesitan asistencia urgente.

Según indicó, la caída de la actividad económica también afecta los ingresos de los municipios a través de la coparticipación. “Si no hay recaudación, cae la coparticipación, y esa es la realidad que estamos viviendo”, afirmó.

Aumento salarial del 20%

En ese contexto, Martínez confirmó que el municipio otorgará un incremento salarial del 20% para los trabajadores municipales durante marzo.

El intendente explicó que la medida responde a un análisis de la inflación acumulada desde el último aumento, otorgado en octubre del año pasado.

“Desde ese momento hasta ahora tenemos aproximadamente un 18% de inflación según los índices oficiales, por eso decidimos otorgar un aumento del 20%”, detalló.

Municipios ante la crisis

Martínez consideró que las crisis económicas ponen a prueba la capacidad de gestión de los intendentes y destacó la importancia de administrar con prudencia.

“Hay intendentes que llevan muchos años en la función y ya han atravesado otras crisis. En estos momentos se ve quién tiene gestiones ordenadas y austeras”, sostuvo.

También señaló que la paralización de obras públicas genera más presión sobre los municipios, ya que muchas personas sin empleo recurren a las comunas en busca de trabajo.

Carnavales con financiamiento comunitario

Entre las estrategias para sostener actividades culturales, el intendente mencionó la experiencia de los carnavales de Margarita Belén, organizados con recursos propios.

Por primera vez se implementó una entrada accesible de 2.000 pesos, lo que permitió recaudar alrededor de 20 millones de pesos, destinados a las comparsas y agrupaciones participantes.

“Antes el municipio sostenía todo. Hoy no podemos dar subsidios, pero encontramos una forma de que la fiesta siga creciendo y que los recursos vuelvan a las comparsas”, explicó.

Futuro político y renovación del peronismo

Consultado sobre su proyección política hacia 2027, Martínez señaló que actualmente se encuentra recorriendo la provincia y dialogando con distintos sectores.

“El peronismo en el Chaco tiene la responsabilidad de repensarse, reconstruirse y volver a ser una alternativa. Yo estoy a disposición de mi partido y me gustaría ser parte de ese proceso”, afirmó.

Sobre el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, consideró que tiene aspectos positivos y negativos: por un lado el alto costo económico, y por otro la posibilidad de garantizar mayor participación democrática.

Programas municipales de salud y seguridad

El intendente también destacó la implementación de un programa municipal de salud, que brinda asistencia ante emergencias y colabora con el sistema sanitario provincial.

Además, mencionó el funcionamiento de un esquema de seguridad urbana con 35 agentes, dedicado a tareas de prevención y coordinación con la policía provincial.

“Son programas que sostenemos con recursos propios y que están al servicio de la comunidad las 24 horas”, remarcó.

Prioridades para 2026

De cara al resto del año, Martínez aseguró que la gestión municipal se enfocará en servicios públicos, mantenimiento de caminos, iluminación y obras básicas de infraestructura.

Explicó que el municipio continuará comprando ripio para mejorar las calles, ante la imposibilidad de realizar pavimento con recursos propios, y reiteró su pedido de obras al gobierno provincial.

“El desafío es sostener las políticas públicas locales en salud, seguridad, deporte y cultura, y seguir acompañando a la comunidad en un contexto económico complejo”, concluyó.