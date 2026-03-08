General Vedia firmó un convenio cultural con el Museo de Bellas Artes René Brusau
El intendente de General Vedia, José Liras, firmó un convenio de cooperación con el Museo de Bellas Artes René Brusau (MUBA), con el objetivo de impulsar proyectos artísticos y culturales conjuntos.
El acuerdo fue suscripto junto a la directora del museo, Marcela Andrea Bernardi, y contempla distintas iniciativas destinadas a promover el intercambio cultural entre la institución provincial y la comunidad de General Vedia.
Entre las acciones previstas se encuentran exposiciones artísticas, talleres, encuentros culturales e instancias de intercambio entre artistas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo cultural en la localidad.
En el marco de la jornada, también se realizó el taller “Mujeres, Arte y Lugares”, del que participaron los artistas plásticos Dante Arias y Rolando Sá Fleitas, junto a integrantes de la comunidad.
Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas apuntan a impulsar la creatividad, ampliar las propuestas culturales y generar nuevos espacios de participación artística para vecinos y vecinas de General Vedia.