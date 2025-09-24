Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores

Racing logró una nueva hazaña en el Cilindro de Avellaneda al vencer 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único tanto del encuentro lo marcó Santiago Solari a los 37 minutos del segundo tiempo, desatando la locura de los hinchas académicos.

En la ida, disputada en el estadio José Amalfitani, Racing ya se había impuesto por 1-0 gracias al gol de Adrián «Maravilla» Martínez, por lo que cerró la serie con un global de 2-0 que lo deposita entre los cuatro mejores del continente.

El equipo de Gustavo Costas ahora espera rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. El conjunto brasileño ganó 2-1 en la ida, y la serie se definirá en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Santiago Solari marcó el 1-0 de Racing.