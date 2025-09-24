Makallé refuerza la lucha contra el dengue con un comité interinstitucional

Con el objetivo de intensificar las acciones de prevención ante la amenaza del dengue, la Municipalidad de Makallé llevó adelante una importante reunión del Comité de Lucha contra el Dengue, un espacio que reúne a autoridades locales, equipos de salud y representantes de los Bomberos Voluntarios.

El encuentro se desarrolló en la jornada de hoy y tuvo como propósito coordinar estrategias conjuntas para proteger la salud de la población, especialmente de cara a la temporada en la que aumentan los casos de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Acciones coordinadas para la prevención

Durante la reunión se trazaron líneas de trabajo que incluyen campañas de descacharrado, operativos de fumigación, y actividades de concientización en barrios y espacios públicos. Además, se planteó la necesidad de reforzar los controles de criaderos de mosquitos, tanto en domicilios particulares como en predios públicos.

Los equipos de salud subrayaron la importancia de la participación activa de los vecinos para eliminar recipientes que acumulen agua, la principal fuente de reproducción del mosquito transmisor.

Articulación con instituciones locales

El Comité de Lucha contra el Dengue está integrado por funcionarios municipales, personal de los centros de salud locales y los Bomberos Voluntarios, quienes aportan su experiencia en operativos de emergencia y en tareas de logística y asistencia. Esta articulación interinstitucional permite un trabajo más eficiente y una respuesta rápida ante posibles brotes.

“Unidos y organizados, seguimos trabajando para proteger a nuestra gente”, destacaron desde el municipio, remarcando que la lucha contra el dengue requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Un compromiso que involucra a toda la comunidad

Desde la Municipalidad se convocó a los vecinos a sumarse activamente a las tareas de prevención, recordando que la eliminación de criaderos de mosquitos es la medida más efectiva para evitar la propagación de la enfermedad.

Con la puesta en marcha de este comité y la coordinación de esfuerzos entre el sector público, los bomberos y la comunidad, Makallé refuerza su compromiso con la salud pública, en un momento clave para prevenir la circulación del dengue en la región.