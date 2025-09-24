Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid. El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial.

El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense. Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Carlo Ancelotti le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.