Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

429008w790h435c.jpg

Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid. El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial.

El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense. Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Carlo Ancelotti le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.

Más Noticias

429010w697h394c.jpg

Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores

WhatsApp Image 2025-09-22 at 10.26.12

Liga Argentina: Con la vara alta y objetivos ambiciosos, Villa San Martín se presentó ante la sociedad para la temporada 25/ 26

DSC07566-scaled

El handball chaqueño vive un año de consolidación: Pablo Mujica destaca crecimiento, federalización y trabajo comunitario

Te pueden interesar

429010w697h394c.jpg

Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores

429008w790h435c.jpg

Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

182614w850h477c.jpg

Javier Milei se reunió con Trump y le agradeció «el gesto extraordinario»

182625w850h628c.jpg

«Somos el Barrio» fue elegida como la ONG destacada del 2025

164119w850h556c.webp

El Banco Mundial adelantará préstamos para apoyar las reformas de Argentina