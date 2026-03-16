Quitilipi: el intendente Ariel Lovey visitó la EES Nº 64

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, visitó la Escuela de Educación Secundaria Nº 64 “Combatientes Quitilipenses de Malvinas”, donde realizó la entrega de inodoros destinados a reemplazar los que habían sido sustraídos semanas atrás de la institución.

La actividad se llevó adelante junto a representantes de la Regional Educativa IVB, en el marco de un trabajo conjunto para acompañar a las instituciones educativas de la localidad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

Durante el recorrido por las instalaciones del establecimiento, las autoridades dialogaron con directivos y docentes, quienes plantearon diferentes necesidades vinculadas al funcionamiento del colegio y al mantenimiento de la infraestructura escolar.

En ese sentido, el jefe comunal se mostró receptivo ante los pedidos y, junto con el equipo de la regional educativa, se comprometió a gestionar soluciones para atender las demandas planteadas en los próximos días.

La visita fue valorada por la comunidad educativa de la EES Nº 64 Combatientes Quitilipenses de Malvinas, que destacó la importancia de mantener un diálogo permanente entre las autoridades y las instituciones educativas para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.