Villa Río Bermejito: entregaron ropa a estudiantes de la Escuela de Educación Especial

En una jornada marcada por la solidaridad y el acompañamiento social, el municipio de Villa Río Bermejito realizó una nueva entrega de ropa destinada a estudiantes y familias de la Escuela de Educación Especial de la localidad.

La actividad fue impulsada por la gestión del intendente Omar Reis, en el marco de un trabajo articulado con el Programa Ñachec, iniciativa provincial orientada a brindar asistencia y acompañamiento a sectores vulnerables.

Durante la visita a la institución educativa, integrantes del equipo municipal compartieron la jornada con alumnos, docentes y familias, entregando prendas y reforzando el compromiso de acompañar a las instituciones locales.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo territorial que busca estar presente en distintos espacios de la comunidad, especialmente en aquellos vinculados a la inclusión y al acompañamiento de niños y jóvenes.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando este tipo de iniciativas junto al Programa Ñachec, con el objetivo de fortalecer la contención social y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Villa Río Bermejito.