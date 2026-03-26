Quitilipi: el intendente Ariel Lovey se reunió con autoridades provinciales para avanzar en proyectos.

El intendente Ariel Lovey mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Asuntos Estratégicos de la provincia, Marcos Resico, en un encuentro centrado en el seguimiento de proyectos conjuntos y la planificación de nuevas iniciativas para el desarrollo local.

Del encuentro también participó el secretario de Gobierno municipal, Rafael Canteros Valls, consolidando una mesa de trabajo orientada a fortalecer la articulación entre el municipio y el Ejecutivo provincial.

Según se informó, durante la reunión se analizaron los avances de distintas acciones que se ejecutan de manera coordinada, al tiempo que se reafirmó el compromiso de ambas partes de continuar impulsando políticas públicas que generen impacto directo en la comunidad.

Además, los funcionarios compartieron un espacio de intercambio sobre el panorama político actual y las expectativas de cara al próximo año electoral. En ese marco, coincidieron en la importancia de la planificación estratégica y el diálogo como herramientas clave para fortalecer la gestión pública y promover la participación ciudadana.

Desde el municipio destacaron que este tipo de encuentros permite consolidar una agenda común con la provincia, con el objetivo de traducir la coordinación institucional en beneficios concretos para los vecinos de Quitilipi y la región.