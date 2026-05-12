Avanzan los trabajos de poda y despeje de luminarias en Margarita Belén

La Municipalidad de Margarita Belén informó que continúa desarrollando operativos de poda y mantenimiento en distintos sectores de la localidad con el objetivo de mejorar los espacios públicos y reforzar la seguridad urbana.

Durante la jornada, el coordinador de Ambiente, Orlando Falcón, junto al personal del área ambiental, encabezó tareas de poda de árboles y despeje de luminarias en la Plaza Eva Perón.

Desde el municipio señalaron que estos trabajos responden a pedidos y necesidades planteadas por vecinos de la comunidad y forman parte de un operativo integral que continuará en diferentes barrios y espacios públicos.

Además, destacaron que las intervenciones buscan optimizar la iluminación, prevenir inconvenientes y mantener en condiciones los sectores recreativos y de circulación de la localidad.