Avanzan los trabajos de poda y despeje de luminarias en Margarita Belén

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La Municipalidad de Margarita Belén informó que continúa desarrollando operativos de poda y mantenimiento en distintos sectores de la localidad con el objetivo de mejorar los espacios públicos y reforzar la seguridad urbana.

Durante la jornada, el coordinador de Ambiente, Orlando Falcón, junto al personal del área ambiental, encabezó tareas de poda de árboles y despeje de luminarias en la Plaza Eva Perón.

Desde el municipio señalaron que estos trabajos responden a pedidos y necesidades planteadas por vecinos de la comunidad y forman parte de un operativo integral que continuará en diferentes barrios y espacios públicos.

Además, destacaron que las intervenciones buscan optimizar la iluminación, prevenir inconvenientes y mantener en condiciones los sectores recreativos y de circulación de la localidad.

Internacionales

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