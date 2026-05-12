El municipio de La Escondida acompañó a niños en una jornada de salud visual en La Verde

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, destacó una nueva acción comunitaria vinculada al cuidado de la salud infantil, en el marco de una jornada de atención visual realizada en la localidad de La Verde.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal señaló que niños y niñas de la localidad participaron de la actividad gracias al trabajo conjunto entre instituciones, familias y la comunidad.

“Construyendo juntos oportunidades”, expresó Caballero al remarcar la importancia del acompañamiento colectivo para garantizar el acceso a derechos y servicios esenciales.

La iniciativa incluyó el traslado gratuito de los menores hasta La Verde, permitiendo que pudieran acceder a controles y actividades vinculadas al cuidado de la salud visual.

Desde el municipio resaltaron que este tipo de acciones buscan fortalecer la inclusión y el acceso igualitario a la atención sanitaria, especialmente para niños y niñas de la comunidad.