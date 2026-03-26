Laguna Blanca: gestión municipal impulsa beneficios energéticos, políticas de primera infancia y anuncia pagos al personal

La intendenta Claudia Panzardi informó una serie de medidas y gestiones orientadas a acompañar a las familias de la localidad, tras una reunión mantenida con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Gutiérrez.

Uno de los ejes principales abordados fue la problemática de la tarifa energética, una preocupación creciente entre los vecinos. En ese sentido, el municipio anunció el inicio de un operativo de empadronamiento destinado a hogares de menores consumos, con el objetivo de que puedan acceder a descuentos en la factura eléctrica.

El registro se llevará adelante desde este jueves 26 de marzo, continuará el viernes 27 y se extenderá durante la próxima semana en el Centro Integrador Comunitario (CIC), con la participación de facilitadores del programa Ñachec.

Por otra parte, la jefa comunal destacó el avance en la puesta en funcionamiento de un espacio de primera infancia, que estará destinado a la atención y contención de mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años. Para ello, también se abrió una instancia de inscripción dirigida a las familias interesadas en participar de este programa.

En el plano económico, Panzardi confirmó que el municipio cumplió con el pago de sueldos en tiempo y forma para el personal de planta y contratados, e informó la acreditación de un refrigerio de 40.000 pesos por trabajador correspondiente al mes en curso. Asimismo, adelantó que este viernes 27 de marzo se abonarán los beneficios para becados, programas de ayuda municipal y personal temporario.

Desde la gestión municipal señalaron que estas medidas buscan fortalecer el acompañamiento social y sostener el funcionamiento del Estado local en un contexto económico complejo.