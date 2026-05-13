Fontana puso en marcha un taller gratuito de ajedrez para todas las edades

La Municipalidad de Fontana anunció el inicio de un taller gratuito de ajedrez destinado a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de promover el aprendizaje, la concentración y el desarrollo del pensamiento estratégico.

La propuesta se desarrolla todos los martes de 19 a 21 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y está abierta a participantes de todas las edades.

Desde el municipio destacaron los beneficios educativos y recreativos del ajedrez, al que definieron como “un auténtico gimnasio mental” que favorece la concentración, la cooperación, la diversión y el razonamiento lógico.

Además, señalaron que este tipo de actividades permite fortalecer habilidades vinculadas a las matemáticas y al pensamiento estratégico, especialmente en niños y adolescentes.

Quienes deseen obtener más información sobre la inscripción y participación pueden acercarse directamente a la institución donde se dicta el taller.